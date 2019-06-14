Замглавы Саратова по строительству назначена Ирина Солошенко
Место пустовало после ухода Павла Мигачева на должность министра
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Сегодня, 14 июня, в должность замглавы Саратова по строительству вступила Ирина Солошенко.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, она имеет профильное образование и 20-летний стаж в сфере строительства.
Ранее она работала замдиректора по капитальному строительству одного из муниципальных учреждений.
Напомним, место замглавы Саратова стало вакантным после ухода Павла Мигачева на должность министра строительства и ЖКХ региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU