Двое парней в Балакове сорвали золотую цепочку с шеи пенсионерки
Грабеж был совершен днем в парке
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В Балакове Саратовской области ограбили 73-летнюю пенсионерку.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, преступление было совершено средь бела дня — около 13 часов в парке на улице Менделеева двое парней сорвали с женщины золотую цепочку.
Сумма ущерба составила 10 тыс. рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. По подозрению задержали двух парней 19 и 18 лет. Более старший приятель ранее уже был судим за грабеж и угон.
ИСТОЧНИК KP.RU