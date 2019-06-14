Двое парней в Балакове сорвали золотую цепочку с шеи пенсионерки

СЕГОДНЯ 08:24 2019-06-14T08:30:26+03:00

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В Балакове Саратовской области ограбили 73-летнюю пенсионерку.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, преступление было совершено средь бела дня — около 13 часов в парке на улице Менделеева двое парней сорвали с женщины золотую цепочку.

Сумма ущерба составила 10 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. По подозрению задержали двух парней 19 и 18 лет. Более старший приятель ранее уже был судим за грабеж и угон.

ИСТОЧНИК KP.RU