На 105 предприятиях Саратовской области повысят производительность труда

СЕГОДНЯ 08:16 2019-06-14T08:16:39+03:00

В 2019-2024 годах производительность труда должна вырасти на 30% по отношению к 2017 году

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В Саратовской области в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» действует программа по поддержке повышения производительности на предприятиях с ростом не ниже 5% в год.

- В 2019 году собираются повысить производительность на 42 предприятиях, а всего — на 105, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности региона.

Таким образом, в 2019-2024 годах производительность труда на предприятиях-участниках проекта должна вырасти на 30% по отношению к 2017 году.

Объем финансирования проекта адресной поддержки повышения производительности труда составляет почти 28,7 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU