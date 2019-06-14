На 105 предприятиях Саратовской области повысят производительность труда
В Саратовской области в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» действует программа по поддержке повышения производительности на предприятиях с ростом не ниже 5% в год.
- В 2019 году собираются повысить производительность на 42 предприятиях, а всего — на 105, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности региона.
Таким образом, в 2019-2024 годах производительность труда на предприятиях-участниках проекта должна вырасти на 30% по отношению к 2017 году.
Объем финансирования проекта адресной поддержки повышения производительности труда составляет почти 28,7 млн рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU