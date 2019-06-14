У экс-руководителя «Саратовгесстрой» Шалабанова арестован оружейный арсенал

СЕГОДНЯ 08:15 2019-06-14T08:15:37+03:00

А также автомобиль и катер

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Арбитражный суд Саратовской области вынес решение о субсидиарной ответственности в солидарном порядке трех бывших руководителей ЗАО «Саратовгесстрой»: Александра Шалабанова, Алексея Панагушина, Юрия Шибакова.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Арбитражного суда, заявление конкурсного управляющего ЗАО «Саратовгесстрой» Алексея Никитина было подано на сумму 943,4 млн рублей.

Позже новый управляющий Владимир Филин подал иск о применении обеспечительных мер. Заявление было удовлетворено. Суд наложил арест на имущество Александра Шалабанова

У него были арестованы: автомобиль Mercedes- Bens Gl 500 4Matic; маломерное судно «Cobalt 222»; оружие: Sauer 202, кал. 223REM; Mannlicher SBS, кал. 30-06; Magnum Research MLR 17/22, кал. 22LR; Sauer 202, кал. 6,5/55 мм; Cosmi R, кал. 12; Accurasy, кал. 308WLN.

ИСТОЧНИК KP.RU