2019-06-14T07:29:32+03:00
Общество

В аэропорт «Гагарин» под Саратовом привезли пожарную спецтехнику

Поступили машины для пожарных и спасателей
Екатерина Семенова
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В аэропорт «Гагарин» в Саратовском районе привезли специализированную пожарную технику.

Как сообщили «КП-Саратов» в правительстве области, поступили пожарные аэродромные автомобили и машина наземной поисково-спасательной группы. Они оснащены современными средствами тушения и специальным пожарно-техническим вооружением для работы на воздушных судах.

Кроме того, пожарно-спасательный автомобиль будет доставлять специалистов к месту происшествия. Он также необходим для выполнения работ на территории аэродрома и за ней.

- Поступившие автомобили обеспечат в новом аэропорту Саратова требуемый уровень пожарной защиты при ликвидации последствий возможных авиационных происшествий, — подчеркнул исполнительный директор аэропорта «Гагарин» Алексей Жамкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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