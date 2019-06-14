2019-06-14T07:09:39+03:00
Происшествия

В Екатериновском районе мать всю ночь ждала дома утонувшего сына

Женщина нашла его вещи на берегу, но не теряла надежды, что он живой, а утром пошла в полицию
Ольга Симонова
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Фото СУ СКРФото СУ СКР
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В Саратовской области следователи организовали доследственную проверку по факту гибели 37-летнего мужчины в селе Андреевка Екатериновского района.

- Предполагается, что днем 11 июня несколько сельчан отдыхали на берегу реки Ольшанка. Под вечер приятели стали собираться, а один из них решил задержаться, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Спустя время местная жительница пришла искупаться в водоеме и обнаружила чьи-то вещи. Она рассказала о находке соседям.

Мать 37-летнего мужчины узнала одежду сына, но надеялась, что он все-таки вернется, а уже утром следующего дня пошла в полицию.

Правоохранители организовали поиск. Водолазы службы спасения нашли на дне реки тело погибшего, женщина опознала сына.

Следователи осмотрели место происшествия и не нашли на трупе признаков насильственной смерти.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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