Под Саратовом двое парней залезли ночью в дом девушки, а нашли ее мать и сбежали
Двое жителей Новоузенского района Саратовской области подозреваются в незаконном проникновении в жилище.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 24 апреля пьяные 21 и 22-летний жители села Куриловка решили наведаться в гости к односельчанке.
Они перелезли через забор во двор дома, минуя закрытую калитку, после чего старший гость разбил окно и увидел спящую фигуру.
Однако подойдя ближе он понял, что это мать девушки. Та проснулась от действий незваного гостя и начала звать на помощь.
Перепуганные парни убежали из дома.
Хозяева жилища сообщили обо всем в полицию и на допросе молодые люди признались, что именно они нарушили чужой покой.
На них завели уголовное дело. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU