Под Саратовом двое парней залезли ночью в дом девушки, а нашли ее мать и сбежали

СЕГОДНЯ 16:31 2019-06-13T16:42:04+03:00

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Двое жителей Новоузенского района Саратовской области подозреваются в незаконном проникновении в жилище.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 24 апреля пьяные 21 и 22-летний жители села Куриловка решили наведаться в гости к односельчанке.

Они перелезли через забор во двор дома, минуя закрытую калитку, после чего старший гость разбил окно и увидел спящую фигуру.

Однако подойдя ближе он понял, что это мать девушки. Та проснулась от действий незваного гостя и начала звать на помощь.

Перепуганные парни убежали из дома.

Хозяева жилища сообщили обо всем в полицию и на допросе молодые люди признались, что именно они нарушили чужой покой.

На них завели уголовное дело. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU