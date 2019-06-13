В Екатериновском районе утонул мужчина
Тело нашли на глубине 3 метров
Фото Саратовской областной службы спасения
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В Екатериновском районе утонул мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в Саратовской областной службе спасения, трагедия произошла несколько часов назад в пруду Ольшанка у села Андреевка.
На место ЧП выехали водолазы Балашовской службы спасения, которые обнаружили тело 37-летнего мужчины на глубине 3 метров.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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ИСТОЧНИК KP.RU