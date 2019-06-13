2019-06-13T16:38:38+03:00
Происшествия

В Екатериновском районе утонул мужчина

Тело нашли на глубине 3 метров
Екатерина Семенова
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Фото Саратовской областной службы спасенияФото Саратовской областной службы спасения
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В Екатериновском районе утонул мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в Саратовской областной службе спасения, трагедия произошла несколько часов назад в пруду Ольшанка у села Андреевка.

На место ЧП выехали водолазы Балашовской службы спасения, которые обнаружили тело 37-летнего мужчины на глубине 3 метров.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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