2019-06-13T16:36:04+03:00
Общество

Саратовцы побывают в дополненной реальности

Мероприятие пройдет 16 июня
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Саратовский филиал ГЦСИ в составе «РОСИЗО» при поддержке Фонда развития современного искусства представляет открытие летнего сезона в пространстве складов Рейнеке.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, гости мероприятия увидят объекты реальные и виртуальные, граффити, перформанс, инсталляции и, возможно, что-то еще неведомое, новые языки, только начинающие свое славное бытование, познают метафизические смыслы.

На открытии состоится презентация арт-проекта «Плотность пустоты» — выставки, где нет работ, но есть вход в дополненную реальность через маркеры. С помощью приложения Alchemy AR труд художников проявляется в определенной последовательности — графика, живопись, векторная графика, цифровая живопись, анимация и трехмерная графика.

В проекте представлены работы 11 художников из России, Белоруссии, Франции и США: Алексея Захарова, Алексея Андреева, Ольги Крохичевой, Милы Скетч, Сергея Колесова, Андрея Сурнова, Антона Семёнова, Артёма Чебохи, Тараса Пащенко, Леонида Зарубина, Евгения Яновича.

Мероприятие пройдет 16 июня на улице Горького, 2 с 17:00 до 21:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У памятника воинам-автомобилистам иномарка протаранила грузовик
Под Саратовом двое парней залезли ночью в дом девушки, а нашли ее мать и сбежали
В Екатериновском районе утонул мужчина
В День России более 100 саратовцев выполнили нормы ГТО
В Саратове выступит танцор из Маврикия
Подведены итоги работы саратовских дружинников
Слесарь-ремонтник Балаковской АЭС завоевал золото в отраслевом чемпионате профмастерства AtomSkills-2019
В Саратове рецидивист украл с летней кухни велосипед
В Саратове незарегистрированные постройки могут отключать от газа, света и воды
Саратовский спортсмен завоевал золото и серебро IV Кубка Теншока
Саратовским имуществом будет управлять экс-зампред комитета по градостроительству
ГИБДД Саратова продолжает поиски шумных автомобилей
Исаев назвал торговые точки на 3-й Дачной «гадюшниками»
Поголовье коров в Алгае должно вырасти почти вдвое
Воруют!: Саратовский депутат возмутился коррупцией
«КВС» ведут работы на двух участках водопровода
Дважды судимый насильник вновь напал на девушку в Саратове