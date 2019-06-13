Саратовцы побывают в дополненной реальности

СЕГОДНЯ 16:20 2019-06-13T16:36:04+03:00

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Саратовский филиал ГЦСИ в составе «РОСИЗО» при поддержке Фонда развития современного искусства представляет открытие летнего сезона в пространстве складов Рейнеке.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, гости мероприятия увидят объекты реальные и виртуальные, граффити, перформанс, инсталляции и, возможно, что-то еще неведомое, новые языки, только начинающие свое славное бытование, познают метафизические смыслы.

На открытии состоится презентация арт-проекта «Плотность пустоты» — выставки, где нет работ, но есть вход в дополненную реальность через маркеры. С помощью приложения Alchemy AR труд художников проявляется в определенной последовательности — графика, живопись, векторная графика, цифровая живопись, анимация и трехмерная графика.

В проекте представлены работы 11 художников из России, Белоруссии, Франции и США: Алексея Захарова, Алексея Андреева, Ольги Крохичевой, Милы Скетч, Сергея Колесова, Андрея Сурнова, Антона Семёнова, Артёма Чебохи, Тараса Пащенко, Леонида Зарубина, Евгения Яновича.

Мероприятие пройдет 16 июня на улице Горького, 2 с 17:00 до 21:00.

ИСТОЧНИК KP.RU