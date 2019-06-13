2019-06-13T16:33:40+03:00
Общество

В День России более 100 саратовцев выполнили нормы ГТО

Горожане прошли семь видов испытаний
Дарья Вострикова
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В Саратове у городского парка «Липки» 12 июня состоялось тестирование по нормативам ВФСК ГТО всех желающих.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, свои силы попробовали более 100 человек в возрасте от 6 до 60 лет.

Участникам предстоял прыжок в длину с места толчком двумя ногами, поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, подтягивание из виса на высокой перекладине, стрельба из электронного оружия, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, рывок гири 16 кг.

Самым старшим участником стал 59-летний Андрей Васильев. Он набрал результат на золотой знак отличия в стрельбе из электронного оружия.

Самым юным стала Анастасия Никифорова, которая получила тот же знак за результат в прыжках в длину с места толчком двумя ногами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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