2019-06-13T16:30:47+03:00
Общество

В Саратове выступит танцор из Маврикия

В рамках семинара для балетмейстеров
Дарья Вострикова
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С 15 по 19 июня в Саратове будет проходить семинар-практикум по народному танцу для балетмейстеров и руководителей хореографических коллективов вневедомственной принадлежности на тему «Лексика и композиционное построение народного танца».

Как рассказали «КП-Саратов» в ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества имени Л. А. Руслановой», ожидается около 100 участников.

На мероприятии будут присутствовать заслуженные и почетные работники России.

Главным в программе станет выступление профессионального танцора по современной хореографии «Звезда танца Маврикия».

Кроме того, в рамках мероприятия пройдут мастер-классы для детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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