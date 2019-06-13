В Саратове выступит танцор из Маврикия
С 15 по 19 июня в Саратове будет проходить семинар-практикум по народному танцу для балетмейстеров и руководителей хореографических коллективов вневедомственной принадлежности на тему «Лексика и композиционное построение народного танца».
Как рассказали «КП-Саратов» в ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества имени Л. А. Руслановой», ожидается около 100 участников.
На мероприятии будут присутствовать заслуженные и почетные работники России.
Главным в программе станет выступление профессионального танцора по современной хореографии «Звезда танца Маврикия».
Кроме того, в рамках мероприятия пройдут мастер-классы для детей.
ИСТОЧНИК KP.RU