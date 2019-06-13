Слесарь-ремонтник Балаковской АЭС завоевал золото в отраслевом чемпионате профмастерства AtomSkills-2019

СЕГОДНЯ 15:59 2019-06-13T16:26:15+03:00

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Отраслевой чемпионат профмастерства AtomSkills-2019, завершившийся в Екатеринбурге 11 июня 2019 года, принес Балаковской АЭС золото. Первое место в компетенции «Ремонт и наладка промышленного оборудования» завоевал слесарь-ремонтник цеха централизованного ремонта Балаковской атомной станции Алексей Аброшин. Экспертом в этой компетенции выступал ведущий инженер цеха централизованного ремонта Василий Корольков.

AtomSkills определял лучших по профессии среди 13 дивизионов, дирекций и управляющих компаний, входящих в контур Госкорпорации «Росатом», и проводился по методике чемпионатов профессионального мастерства WorldSkills.

С каждым годом конкуренция на чемпионате, равно как и профессионализм участников, растут. Количество предприятий и опорных вузов Росатома, представивших на площадке AtomSkills-2019 своих участников, увеличилось до 80. Возросло и количество профессиональных компетенций — их стало 31. В этом году добавились компетенции: «Специалист по сметному делу», «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики», «Эколог» (в презентационном формате) и «Работы на универсальных станках».

Представители Балаковской АЭС вошли в состав сборной команды электроэнергетического дивизиона — концерна «Росэнергоатом», показав хорошие результаты на дивизиональном чемпионате REASkills-2019.

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Алексей Аброшин, завоевавший награду высшего достоинства, поделился впечатлениями.

- В отраслевом чемпионате AtomSkills участвую уже третий раз, но в этом году ехал только за званием чемпиона. Если честно, в процессе соревнований отмечал для себя некие «качели» — что-то получалось идеально, а где-то возникали препятствия в выполнении заданий. До последнего не знал результата. Услышал свое имя в числе золотых призеров чемпионата лишь при объявлении результатов на награждении. Волнение и обстоятельства побеждены! Впереди — новые цели! — уверен Алексей Аброшин.

Еще одно золото чемпионата в Балаково привез электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций «БалАЭР» — филиала ОАО «Атомэнергоремонт» Кирилл Кравец (эксперт — Игорь Липанов) в компетенции «Электромонтаж».

По традиции из числа победителей чемпионата AtomSkills-2019 будет сформирована сборная команда Росатома для участия в VI Национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2019, на котором четыре года подряд сборная Росатома удерживала абсолютное лидерство.

ИСТОЧНИК KP.RU