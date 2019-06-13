В Саратове рецидивист украл с летней кухни велосипед
На мужчину завели уголовное дело
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В минувший вторник с заявлением о краже в отдел полиции Ленинского района обратился 26-летний гражданин.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, в ночь с 10 на 11 июня неизвестный унес с общей кухни на улице Песчано-уметский тракт велосипед марки Joerex.
По подозрению в краже в отделение доставили 31-летнего рецидивиста, в комнате которого нашли пропавший двухколесный транспорт.
Мужчина во всем признался, на него завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU