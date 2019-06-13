2019-06-13T15:56:15+03:00
Происшествия

В Саратове рецидивист украл с летней кухни велосипед

На мужчину завели уголовное дело
Дарья Вострикова
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В минувший вторник с заявлением о краже в отдел полиции Ленинского района обратился 26-летний гражданин.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, в ночь с 10 на 11 июня неизвестный унес с общей кухни на улице Песчано-уметский тракт велосипед марки Joerex.

По подозрению в краже в отделение доставили 31-летнего рецидивиста, в комнате которого нашли пропавший двухколесный транспорт.

Мужчина во всем признался, на него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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