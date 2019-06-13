2019-06-13T15:54:05+03:00
Общество

В Саратове незарегистрированные постройки могут отключать от газа, света и воды

Мэрия ведет борьбу с самостроем уже 15 лет
Дарья Вострикова
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Сегодня, 13 июня, на постоянно действующем заседании при главе Саратова Михаиле Исаеве обсудили незаконные постройки.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», во время обсуждения, депутат облдумы Леонид Писной напомнил о борьбе с незарегистрированными коттеджами, которая началась в 2004 году.

- Прошлый министр рассказывал, как он два дня летал на вертолете и увидел, сколько строений есть реально и сколько числится официально. При этом, если земля в собственности у правообладателя, самостроем здания на ней никто не признает, — отметил депутат.

Он подчеркнул, что тем не менее владельцы участков обязаны получать разрешение на строительство. Для того, чтобы собственники зданий оформляли все необходимые документы, можно отключать тепло-энергоресурсы в незарегистрированных постройках.

Председатель комитета по экономике Алексей Никитин считает, что такое предложение следует обсудить с поставщиками ресурсов.

Глава Саратова Михаил Исаев заметил, что необходимо дополнительно обсудить этот вопрос. Возможно, для желающих зарегистрировать имущество, будет введен льготный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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