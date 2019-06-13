Саратовский спортсмен завоевал золото и серебро IV Кубка Теншока
В классе гоночных судомоделей
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С 7 по 9 июня в польском городе Лешноволя состоялся IV Кубок Теншока, известного производителя техники для спортивного моделизма.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в рамках состязаний участники выступают в классах гоночных судомоделей с электрическим двигателем.
Регион представил спортсмен Павел Кузьмин, который получил первое и второе места класса моделей мини-гидро и мини-моно.
ИСТОЧНИК KP.RU