ГИБДД Саратова продолжает поиски шумных автомобилей
К ответственности привлекли уже восемь человек
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ГИБДД Саратова вновь искала нарушителей тишины.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, с начала рейдов к ответственности привлекли уже восемь водителей.
Измерения проводятся специальным прибором — шумомером.
Госавтоинспекция напоминает, что уровень шума автомобилей не должен превышать 96 дБ. Кроме того, с 21 до 9 часов запрещено слушать громкую музыку и мешать ночному покою.
ИСТОЧНИК KP.RU