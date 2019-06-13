ГИБДД Саратова продолжает поиски шумных автомобилей

СЕГОДНЯ 15:20 2019-06-13T15:22:16+03:00

К ответственности привлекли уже восемь человек

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ГИБДД Саратова вновь искала нарушителей тишины.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, с начала рейдов к ответственности привлекли уже восемь водителей.

Измерения проводятся специальным прибором — шумомером.

Госавтоинспекция напоминает, что уровень шума автомобилей не должен превышать 96 дБ. Кроме того, с 21 до 9 часов запрещено слушать громкую музыку и мешать ночному покою.

ИСТОЧНИК KP.RU