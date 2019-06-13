2019-06-13T15:06:06+03:00
Общество

Исаев назвал торговые точки на 3-й Дачной «гадюшниками»

Он предложил выработать единый стандарт рынков
Дарья Вострикова
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В мэрии Саратова обсудили состояние торговых местВ мэрии Саратова обсудили состояние торговых местФото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 13 июня, на постоянном действующем совещании в мэрии после доклада заместителя председателя комитета по управлением имущества Саратова глава города Михаил Исаев отметил неудоволетворительное состояние торговых мест.

- Мы вернули рынок в Комсомольском поселке и у Крытого ранка. А что на улицах Беговая, Аткарская? Мы когда вернем? Постоянные жалобы на Юбилейный, где стоят ларьки. Поставил человек точки, а вокруг все гори синим пламенем! К тебе идет горожанин, а входных зон нет. То же самое по Навашина, — заметил мэр.

Кроме того, Михаил Исаев назвал «гадюшниками» торговые места в Ленинском районе от 3-й Дачной до 50 лет Октября. По его словам, там какие-то стоянки, изуродованные машины, двигатели. Такая же ситуация в поселке Юриш, Сокуре.

Он предложил выработать стандарт стоянок, рынков, чтобы прийти к цивилизации. Раз в неделю чиновники планируют отчитываться о проделанной в этом направлении работе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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