2019-06-13T14:25:21+03:00
Общество

Воруют!: Саратовский депутат возмутился коррупцией

Александр Ванцов раскритиковал работу администрации [видео]
Дарья Вострикова
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Александр Ванцов: Воруют!.

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Сегодня, 13 июня, в мэрии Саратова состоялось постоянное действующее состояние при главе Саратова Михаиле Исаеве.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», после доклада заместителя главы администрации муниципального образования по экономическим вопросам Алексея Никитина, депутат гордумы Александр Ванцов вступил с ним в полемику по поводу незарегистрированных земельных участков.

- Я за этим столом присутствую 12 лет, а воз и ныне там. Вы здесь работаете более 15 лет. Доколе так будет? — спросил он.

Никитин пояснил, что ресурсы сосредоточены в Москве, поэтому Саратову не хватает средств. Это не удовлетворило Ванцова.

- Вы сказали, что у вас тесные связи с надзорными органами. А толку-то? Воруют! — резюмировал Ванцов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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