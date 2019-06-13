«КВС» ведут работы на двух участках водопровода

СЕГОДНЯ 13:59 2019-06-13T13:59:57+03:00

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В рамках реализации программы по ремонту придомовых территорий специалисты ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» продолжают замену наиболее аварийных участков городских водопроводных сетей. В настоящее время перекладка коммуникаций производится по ул. Шелковичная, 12а. Здесь планируется строительство порядка 90 метров трубопровода d110 мм методом горизонтально-направленного бурения. Также на завершающем этапе строительство водовода по ул. Московская 135/144, 129/133, 119/123 протяженностью более 350 метров.

По согласованию с концедентом перекладка коммуникаций производится на тех объектах, где в этом году запланировано обновление асфальтового покрытия. В общей сложности в рамках программы по ремонту придомовых территорий в 2019 году планируется замена порядка 2 км водопроводных сетей d100-300 мм.

ИСТОЧНИК KP.RU