2019-06-13T13:56:12+03:00
Общество

Дважды судимый насильник вновь напал на девушку в Саратове

Потерпевшую спасла жертва первого преступления
Екатерина Семенова
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В Ленинском районе Саратова завершено расследование уголовного дела по факту изнасилования несовершеннолетней.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, обвиняемый — 39-летний мужчина, который ранее уже отбывал срок за покушение на изнасилование в 2004 году в Саратове, а также за насильственные действия в 2015 году в Санкт-Петербурге.

Вернувшись в 2017 году в Саратов мужчина продолжал вести аморальный образ жизни и 4 ноября напал на 17-летнюю девушку в Ленинском районе. Он ударил ее, повалил на землю, оттащил в сторону от подъезда дома и попытался раздеть.

Злоумышленник успел совершить развратные действия, но его заметили прохожие. Примечательно, что девушку спасла первая жертва насилия 2004 года.

Мужчине удалось сбежать, он вновь уехал в Санкт-Петербург, где его удалось задержать в апреле 2019 года.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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