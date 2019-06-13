За этот год саратовцы заплатили более 2 млрд рублей налогов

СЕГОДНЯ 13:46 2019-06-13T13:46:16+03:00

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Сегодня, 13 июня, в мэрии состоялось постоянное действующее совещание при главе Саратова Михаиле Исаеве.

Первым из докладчиков выступил заместитель главы администрации по экономическим вопросам Алексей Никитин.

Так, горожане за 5 месяцев заплатили 2 млрд 710,3 млн рублей. Это на 7,9% больше, чем за этот же период 7,9% от прогнозного 4,1 %.

Наполовину меньше в бюджет поступило налогов на вмененный доход, из-за сокращения числа плательщиков, а также выплат госпошлины.

Зато по земельному налогу в казну поступило 166,8 млн рублей.

Благодаря новым зарегистрированным трудовым отношениям, бюджет получил 1,1 млн рублей. Обследование более 2 тыс.организаций помогло выявить свыше 4 тыс случаев работы без договоров.

Кроме того, проводятся мероприятия по увеличению доходов от использования имущества государственной и муниципальной собственности.

Из перспективных направлений плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов было предложено составить перечень объектов недвижимости, для которых налоги определяются как кадастровая стоимость. Уже определена комиссия по определению вида фактического использования таких зданий.

А для введения в оборот неучтенных земельных и имущественных объектов сформирована межведомственная группа, которая будет побуждать людей регистрировать объекты.

ИСТОЧНИК KP.RU