2019-06-13T13:46:16+03:00
Экономика

За этот год саратовцы заплатили более 2 млрд рублей налогов

Денег поступило больше ожидаемого
Дарья Вострикова
Поделиться:
..Фото: Дарья Вострикова
Изменить размер текста:

Сегодня, 13 июня, в мэрии состоялось постоянное действующее совещание при главе Саратова Михаиле Исаеве.

Первым из докладчиков выступил заместитель главы администрации по экономическим вопросам Алексей Никитин.

Так, горожане за 5 месяцев заплатили 2 млрд 710,3 млн рублей. Это на 7,9% больше, чем за этот же период 7,9% от прогнозного 4,1 %.

Наполовину меньше в бюджет поступило налогов на вмененный доход, из-за сокращения числа плательщиков, а также выплат госпошлины.

Зато по земельному налогу в казну поступило 166,8 млн рублей.

Благодаря новым зарегистрированным трудовым отношениям, бюджет получил 1,1 млн рублей. Обследование более 2 тыс.организаций помогло выявить свыше 4 тыс случаев работы без договоров.

Кроме того, проводятся мероприятия по увеличению доходов от использования имущества государственной и муниципальной собственности.

Из перспективных направлений плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов было предложено составить перечень объектов недвижимости, для которых налоги определяются как кадастровая стоимость. Уже определена комиссия по определению вида фактического использования таких зданий.

А для введения в оборот неучтенных земельных и имущественных объектов сформирована межведомственная группа, которая будет побуждать людей регистрировать объекты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ГИБДД Саратова продолжает поиски шумных автомобилей
Исаев назвал торговые точки на 3-й Дачной «гадюшниками»
Поголовье коров в Алгае должно вырасти почти вдвое
Воруют!: Саратовский депутат возмутился коррупцией
«КВС» ведут работы на двух участках водопровода
Дважды судимый насильник вновь напал на девушку в Саратове
Саратовская фирма по уничтожению крыс оштрафована на 3 млн рублей
Улицы Танкистов, Геофизическая и Шелковичная остались без воды
В Саратове водитель иномарки умер за рулем
В Саратовской области появятся голландские цветы
В Саратове будут судить подростка, доставшего наркотик из закладки
В Саратове встали трамваи №8
Саратовская область вошла в число регионов с массовой гибелью пчел
Саратовский жеребец завоевал приз в честь Дня России
В Саратове школьник украл ворота и верстак
В колонию Красноармейского района пытались перебросить 18 мобильников
В Марксе двое мужчин украли велосипеды со стройки
Сегодня саратовские школьники сдают ЕГЭ по биологии и информатике
В Новобурасском районе мужчину оштрафовали за публичное унижение женщины
В Энгельсе рецидивист угнал у женщины иномарку
Сотрудницу полиции Энгельса будут судить за фальсификацию доказательств
Житель Волгограда оставил саратовца без 280 тыс. рублей
В Саратове девять пожарных тушили сарай и гараж
Мужчина не смог улететь из Саратова в Азербайджан из-за штрафа в 120 тыс. рублей
Практики Балаковской АЭС в области подготовки персонала главные инженеры АЭС России отметили как положительные