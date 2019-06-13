В Саратовской области появятся голландские цветы

СЕГОДНЯ 12:26 2019-06-13T15:26:32+03:00

Решение о ввозе каждой партии будет принято по результатам лабораторной экспертизы

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Россельхознадзор разрешил ввоз в страну саженцев Птелеи трехлистной в количестве пяти штук из голландского питомника Boomkwekerij Gebr. Van den Berk B.V. (Donderdonk 45492 VJ Sint – Oedenrode, The Netherlands).

Как рассказали «КП-Саратов» в областном Россельхознадзоре, решение о ввозе каждой партии будут принимать по результатам лабораторной экспертизы на весь комплекс карантинных объектов, характерных для этой продукции.

Поскольку посадочные материалы появятся в стране, их могут привезти и в Саратовскую область.

ИСТОЧНИК KP.RU