В Саратове будут судить подростка, доставшего наркотик из закладки
В Ленинском районе Саратова в суд направлено уголовное дело в отношении подростка.
Как сообщили «КП-Саратов» в СК СКР региона, 17-летнего парня будут судить за покупку крупной партии наркотиков.
В ходе расследования было установлено, что днем 7 октября местный житель купил растительное вещество, а потом забрал его в закладке на улице Блинова.
После этого он предложил друзьям употребить его вместе, но те отказались, поэтому юноша спрятал часть наркотика во внутреннем кармане куртки.
В тот же день парня задержали на улице Антонова, где он привлек внимание полиции неопрятным видом и неадекватным поведением. Вещество было изъято при досмотре в пункте полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU