В Саратове будут судить подростка, доставшего наркотик из закладки

СЕГОДНЯ 12:24 2019-06-13T15:25:45+03:00

Он предложил употребить друзьям, но те отказались

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В Ленинском районе Саратова в суд направлено уголовное дело в отношении подростка.

Как сообщили «КП-Саратов» в СК СКР региона, 17-летнего парня будут судить за покупку крупной партии наркотиков.

В ходе расследования было установлено, что днем 7 октября местный житель купил растительное вещество, а потом забрал его в закладке на улице Блинова.

После этого он предложил друзьям употребить его вместе, но те отказались, поэтому юноша спрятал часть наркотика во внутреннем кармане куртки.

В тот же день парня задержали на улице Антонова, где он привлек внимание полиции неопрятным видом и неадекватным поведением. Вещество было изъято при досмотре в пункте полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU