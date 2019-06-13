Саратовская область вошла в число регионов с массовой гибелью пчел
В России набирает обороты массовая гибель пчел.
Среди наиболее пострадавших регионов — Саратовская область. Ранее неоднократно сообщалось, что на гибель пчел жалуются жители Петровского района.
Кроме того, серьезные проблемы возникли у пчеловодов Курской, Липецкой, Рязанской и Воронежской областей.
Достоверные причины пока официально не известны, так как проверки с участием природоохранной прокуратуры и Россельхознадзора только начались. Однако многие пчеловоды уверены, что фермеры без предупреждения обрабатывают посевы пестицидами, что губительно сказывается на насекомых. Кроме того, полученный с отравленных цветов мед также является токсичным.
При этом по законодательству фермеры обязаны предупреждать пчеловодов о готовящемся опрыскивании за три дня. Те, в свою очередь, должны увезти ульи в безопасное место.
ИСТОЧНИК KP.RU