Саратовская область вошла в число регионов с массовой гибелью пчел

СЕГОДНЯ 12:08 2019-06-13T12:08:49+03:00

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В России набирает обороты массовая гибель пчел.

Среди наиболее пострадавших регионов — Саратовская область. Ранее неоднократно сообщалось, что на гибель пчел жалуются жители Петровского района.

Кроме того, серьезные проблемы возникли у пчеловодов Курской, Липецкой, Рязанской и Воронежской областей.

Достоверные причины пока официально не известны, так как проверки с участием природоохранной прокуратуры и Россельхознадзора только начались. Однако многие пчеловоды уверены, что фермеры без предупреждения обрабатывают посевы пестицидами, что губительно сказывается на насекомых. Кроме того, полученный с отравленных цветов мед также является токсичным.

При этом по законодательству фермеры обязаны предупреждать пчеловодов о готовящемся опрыскивании за три дня. Те, в свою очередь, должны увезти ульи в безопасное место.

ИСТОЧНИК KP.RU