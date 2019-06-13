2019-06-13T15:07:24+03:00
Общество

Саратовский жеребец завоевал приз в честь Дня России

Скачки прошли в Москве
Дарья Вострикова
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Вчера, 12 июня, в рамках проведения XVI скачек на приз президента Российской Федерации на Центральном Московском ипподроме приз в честь Дня России для лошадей старшего возраста рысистых пород.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства Саратовской области, выигрыш на дистанции 2,4 км получил жеребец Полтергейст из ООО «Роща» Базарно-Карабулакского района. Он поставил рекорд России.

Четыре скачки прошли на дистанциях 1,6 км, 3,2 км, 4,8 км, лошади местных пород на 4,8 км и финальная скачка на дистанцию 1,6 км.

На самом маленьком расстоянии три призовых места заняли лошади фермерского хозяйства «Восток» Новоузенского района.

Победу на второй дистанции одержала кобыла Земная фермерского хозяйства «Восток», на втором месте — жеребец Андалэс конезаводчика Токарева Н. Н. из Новоузенского района.

Самое большое расстояние с блеском одолел жеребец Фламинго из Алгайского района, «серебро» досталось жеребцу Ларгусу фермерского хозяйства «Восток».

ИСТОЧНИК KP.RU

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