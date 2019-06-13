В Саратове школьник украл ворота и верстак

СЕГОДНЯ 11:48 2019-06-13T15:03:37+03:00

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Вчера, 12 июня, полиция Заводского района раскрыла кражу металлических ворот, верстака и ацетиленового баллона из гаража в ГСК «Саша 95» на Тульской улице.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам 30-летнего жителя поселка Увек, у которого украли это имущество, воры даже проломили стену.

По подозрению в краже задержали девятиклассника-рецидивиста, сдавшего похищенное в пункт приема металла.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU