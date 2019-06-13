В Саратове школьник украл ворота и верстак
Юноша сдал похищенное в металлолом
Изменить размер текста:
Вчера, 12 июня, полиция Заводского района раскрыла кражу металлических ворот, верстака и ацетиленового баллона из гаража в ГСК «Саша 95» на Тульской улице.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам 30-летнего жителя поселка Увек, у которого украли это имущество, воры даже проломили стену.
По подозрению в краже задержали девятиклассника-рецидивиста, сдавшего похищенное в пункт приема металла.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU