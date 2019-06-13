В Новобурасском районе мужчину оштрафовали за публичное унижение женщины

СЕГОДНЯ 11:30 2019-06-13T14:49:34+03:00

Он заплатит 1 тыс. рублей

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В Новобурасском районе Саратовской области прокуратура проверила факт публичного оскорбления женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, вечером 13 апреля 52-летний житель села Тепловка грубо и унизительно обругал 31-летнюю соседку.

Причиной ссоры стало захламление деревьями и ветвями проезжей части со стороны его дома.

Было возбуждено дело об административном правонарушении. Мужчину оштрафовали на 1 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU