В Новобурасском районе мужчину оштрафовали за публичное унижение женщины
Он заплатит 1 тыс. рублей
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В Новобурасском районе Саратовской области прокуратура проверила факт публичного оскорбления женщины.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, вечером 13 апреля 52-летний житель села Тепловка грубо и унизительно обругал 31-летнюю соседку.
Причиной ссоры стало захламление деревьями и ветвями проезжей части со стороны его дома.
Было возбуждено дело об административном правонарушении. Мужчину оштрафовали на 1 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU