В Энгельсе рецидивист угнал у женщины иномарку

СЕГОДНЯ 11:16 2019-06-13T14:47:55+03:00

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В минувший вторник, 11 июня, в 11:16 в отдел полиции Энгельсского района поступило заявление от 28-летней жительницы поселка Карла Маркса.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по ее словам, около 07:00 от дома на улице Октябрьская кто-то угнал машину Renault. Ключи находились внутри салона, а двери иномарки были открыты.

Разбитую легковушку обнаружили в 3-х км от поселка Анисовский. Выяснилось, что ее незаконно взял покататься 33-летний рецидивист.

На него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU