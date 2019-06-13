В Энгельсе рецидивист угнал у женщины иномарку
Машину обнаружили в разбитом состоянии
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В минувший вторник, 11 июня, в 11:16 в отдел полиции Энгельсского района поступило заявление от 28-летней жительницы поселка Карла Маркса.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по ее словам, около 07:00 от дома на улице Октябрьская кто-то угнал машину Renault. Ключи находились внутри салона, а двери иномарки были открыты.
Разбитую легковушку обнаружили в 3-х км от поселка Анисовский. Выяснилось, что ее незаконно взял покататься 33-летний рецидивист.
На него завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU