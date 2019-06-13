2019-06-13T14:46:55+03:00
Происшествия

Сотрудницу полиции Энгельса будут судить за фальсификацию доказательств

Женщина незаконно закрыла уголовное дело
Екатерина Семенова
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В Энгельсе Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении начальницы отделения следственного управления полиции.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, ее обвиняют в фальсификации доказательств по уголовному делу.

Дело было возбуждено 22 сентября 2016 года в отношении жительницы Энгельса, которую обвинили в фиктивной постановке на учет иностранца. 4 апреля 2017 года сотрудница полиции взяла материалы в производство, а 4 мая, несмотря на доказательства, приостановила расследование. Когда срок давности истек, то есть в декабре 2018 года, она вообще закрыла дело.

В ходе расследования был выявлен еще один факт преступной деятельности должностного лица. По версии следствия, она составила протокол допроса свидетеля, не проводя самого допроса.

Расследование продолжается.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, если в суде вина сотрудника подтвердится, она будет уволена из органов внутренних дел, понесет наказание в соответствии с законодательством, а ее непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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