Житель Волгограда оставил саратовца без 280 тыс. рублей
Он предложил купить промышленный станок
Изменить размер текста:
В отдел полиции Заводского района Саратова с заявлением о мошенничестве обратился 40-летний гражданин.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по его словам, неизвестный в интернете предложил купить промышленный станок, однако забрал 280 тыс. рублей и исчез.
В минувший вторник, 11 июня, злоумышленника задержали. Им оказался 32-летний житель Волгограда.
На мужчину завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU