Житель Волгограда оставил саратовца без 280 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 11:09 2019-06-13T14:44:10+03:00

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В отдел полиции Заводского района Саратова с заявлением о мошенничестве обратился 40-летний гражданин.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по его словам, неизвестный в интернете предложил купить промышленный станок, однако забрал 280 тыс. рублей и исчез.

В минувший вторник, 11 июня, злоумышленника задержали. Им оказался 32-летний житель Волгограда.

На мужчину завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU