Мужчина не смог улететь из Саратова в Азербайджан из-за штрафа в 120 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 10:59 2019-06-13T14:40:43+03:00

Он игнорировал требования об оплате

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На исполнении в межрайонном отделе судебных приставов находится производство о взыскании с саратовца уголовного штрафа.

Как рассказали «КП-Саратов» в УФССП по Саратовской области, мужчину осудили за дачу взятки и назначили наказание в виде 120 тыс. рублей штрафа.

Однако он отдал только половину суммы, а от полной оплаты уклонялся.

В отношении мужчины вынесли постановление о временном ограничении на выезд из страны. Именно в тот момент, когда должник не смог улететь в Азербайджан, он все-таки задумался о своем нарушении.

После этого гражданин отдал необходимую сумму и даже предоставил реквизит об оплате.

ИСТОЧНИК KP.RU