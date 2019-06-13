Мужчина не смог улететь из Саратова в Азербайджан из-за штрафа в 120 тыс. рублей
Он игнорировал требования об оплате
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На исполнении в межрайонном отделе судебных приставов находится производство о взыскании с саратовца уголовного штрафа.
Как рассказали «КП-Саратов» в УФССП по Саратовской области, мужчину осудили за дачу взятки и назначили наказание в виде 120 тыс. рублей штрафа.
Однако он отдал только половину суммы, а от полной оплаты уклонялся.
В отношении мужчины вынесли постановление о временном ограничении на выезд из страны. Именно в тот момент, когда должник не смог улететь в Азербайджан, он все-таки задумался о своем нарушении.
После этого гражданин отдал необходимую сумму и даже предоставил реквизит об оплате.
ИСТОЧНИК KP.RU