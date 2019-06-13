2019-06-13T14:36:40+03:00
Общество

Практики Балаковской АЭС в области подготовки персонала главные инженеры АЭС России отметили как положительные

Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

С 4 по 7 июня 2019 года на Балаковской АЭС проводилось 95-е выездное совещание главных инженеров АЭС России. Ключевой темой встречи стало обсуждение вопросов, связанных с дальнейшим развитием культуры безопасности на предприятиях АО «Концерн Росэнергоатом».

Особое внимание участники круглого стола уделили теме лидерства руководителей атомных станций в обеспечении безопасности. Главные инженеры также рассмотрели вопросы, связанные с повышением квалификации персонала атомных станций и подрядных организаций, обсудили методы сохранения уникального опыта, накопленного специалистами атомных станций в процессе работы — так называемые критически важные знания.

- Всесторонний комплексный подход к обеспечению безопасности — это главный приоритет при обеспечении надежной и устойчивой работы АЭС и гарантия успеха нашей производственной деятельности, — подчеркнул первый заместитель генерального директора по эксплуатации АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» Александр Шутиков. — Грамотная и систематическая работа по формированию культуры безопасности должна вестись на всех уровнях: от руководителей до рабочего персонала атомных станций.

В ходе двухдневной встречи главные инженеры побывали на первом энергоблоке Балаковской АЭС, посетили полномасштабный тренажер учебно-тренировочного центра и новую лабораторию по подготовке оперативного персонала электроцеха. Лаборатория, оснащенная новейшим современным оборудованием, позволит персоналу этого подразделения эффективно повышать профессиональную квалификацию и совершенствовать практические навыки работы.

.

.

Технические руководители концерна «Росэнергоатом» отметили уникальность новой учебной лаборатории УТЦ Балаковской АЭС — на сегодняшний день она единственная в дивизионе. Они признали ее положительной практикой для дальнейшего повышения уровня культуры безопасности предприятия.

- Уже который год Балаковская АЭС по всем показателям становится лучшей атомной станцией России, — отметил в завершение встречи главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев. — В очередной раз убеждаюсь, что здесь идут на шаг впереди, и опыт балаковских коллег в области подготовки оперативного персонала заслуживает внедрения и нашей атомной станции.

.

.

В работе круглого стола технических руководителей АЭС России также приняли участие представители АО «Атомэнергоремонт», «Атомэнергопроект», «Гидропресс», ВНИИАЭС, НИЦ «Курчатовский институт» и НИКИЭТ имени Н. А. Доллежаля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ГИБДД Саратова продолжает поиски шумных автомобилей
Исаев назвал торговые точки на 3-й Дачной «гадюшниками»
Поголовье коров в Алгае должно вырасти почти вдвое
Воруют!: Саратовский депутат возмутился коррупцией
«КВС» ведут работы на двух участках водопровода
Дважды судимый насильник вновь напал на девушку в Саратове
За этот год саратовцы заплатили более 2 млрд рублей налогов
Саратовская фирма по уничтожению крыс оштрафована на 3 млн рублей
Улицы Танкистов, Геофизическая и Шелковичная остались без воды
В Саратове водитель иномарки умер за рулем
В Саратовской области появятся голландские цветы
В Саратове будут судить подростка, доставшего наркотик из закладки
В Саратове встали трамваи №8
Саратовская область вошла в число регионов с массовой гибелью пчел
Саратовский жеребец завоевал приз в честь Дня России
В Саратове школьник украл ворота и верстак
В колонию Красноармейского района пытались перебросить 18 мобильников
В Марксе двое мужчин украли велосипеды со стройки
Сегодня саратовские школьники сдают ЕГЭ по биологии и информатике
В Новобурасском районе мужчину оштрафовали за публичное унижение женщины
В Энгельсе рецидивист угнал у женщины иномарку
Сотрудницу полиции Энгельса будут судить за фальсификацию доказательств
Житель Волгограда оставил саратовца без 280 тыс. рублей
В Саратове девять пожарных тушили сарай и гараж
Мужчина не смог улететь из Саратова в Азербайджан из-за штрафа в 120 тыс. рублей