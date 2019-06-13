2019-06-13T14:27:02+03:00
Общество

В Саратове стартовала акция «Красная гвоздика» для сбора средств ветеранам

Купить значки можно будет до 22 июня
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове 12 июня, в День России, прошла всероссийская акция «Красная гвоздика».

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта области, акцию провели активисты движения Волонтеры Победы.

Все желающие могли купить значок «Красная гвоздика». Средства будут направлены на адресную помощь ветеранам боевых действий.

«Красная гвоздика» продлится до 22 июня. При этом с 2019 года принять участие можно также с помощью безналичного расчета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ГИБДД Саратова продолжает поиски шумных автомобилей
Исаев назвал торговые точки на 3-й Дачной «гадюшниками»
Поголовье коров в Алгае должно вырасти почти вдвое
Воруют!: Саратовский депутат возмутился коррупцией
«КВС» ведут работы на двух участках водопровода
Дважды судимый насильник вновь напал на девушку в Саратове
За этот год саратовцы заплатили более 2 млрд рублей налогов
Саратовская фирма по уничтожению крыс оштрафована на 3 млн рублей
Улицы Танкистов, Геофизическая и Шелковичная остались без воды
В Саратове водитель иномарки умер за рулем
В Саратовской области появятся голландские цветы
В Саратове будут судить подростка, доставшего наркотик из закладки
В Саратове встали трамваи №8
Саратовская область вошла в число регионов с массовой гибелью пчел
Саратовский жеребец завоевал приз в честь Дня России
В Саратове школьник украл ворота и верстак
В колонию Красноармейского района пытались перебросить 18 мобильников
В Марксе двое мужчин украли велосипеды со стройки
Сегодня саратовские школьники сдают ЕГЭ по биологии и информатике
В Новобурасском районе мужчину оштрафовали за публичное унижение женщины
В Энгельсе рецидивист угнал у женщины иномарку
Сотрудницу полиции Энгельса будут судить за фальсификацию доказательств
Житель Волгограда оставил саратовца без 280 тыс. рублей
В Саратове девять пожарных тушили сарай и гараж
Мужчина не смог улететь из Саратова в Азербайджан из-за штрафа в 120 тыс. рублей
Практики Балаковской АЭС в области подготовки персонала главные инженеры АЭС России отметили как положительные