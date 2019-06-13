В Саратове стартовала акция «Красная гвоздика» для сбора средств ветеранам

СЕГОДНЯ 10:47 2019-06-13T14:27:02+03:00

Купить значки можно будет до 22 июня

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В Саратове 12 июня, в День России, прошла всероссийская акция «Красная гвоздика».

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта области, акцию провели активисты движения Волонтеры Победы.

Все желающие могли купить значок «Красная гвоздика». Средства будут направлены на адресную помощь ветеранам боевых действий.

«Красная гвоздика» продлится до 22 июня. При этом с 2019 года принять участие можно также с помощью безналичного расчета.

ИСТОЧНИК KP.RU