2019-06-13T14:24:34+03:00
Общество

Саратовские дзюдоисты завоевали шесть медалей Кубка Евразии

Соревнования собрали около 500 участников
Дарья Вострикова
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С 11 по 12 июня в спортивно-культурном комплексе «Оренбуржье» прошел Кубок Евразии по дзюдо среди спортсменов 11-12 и 13-14 лет.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, соревнования собрали около 500 участников из 41 города страны, а также гостей из Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Грузии и Азербайджана.

Первое место в категории до 60 кг занял Аскар Рашидов, «серебро» получили Иван Маскаев в весовой категории до 55 кг; Даниил Топтыгин — до 46 кг. «Бронза» досталась Егору Умнову в весе до 55 кг; Илье Топтыгину — до 30 кг; Алексею Топтыгину — до 28 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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