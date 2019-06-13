Фестиваль компьютерных игр в Саратове научит родителей понимать детей

СЕГОДНЯ 10:26 2019-06-13T14:22:44+03:00

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Сегодня, 13 июня, в пресс-центре «КП-Саратов» прошел брифинг, посвященный организации фестиваля «Игровая история/HiStory Gaming» в музее «Россия — моя история».

Специалисты СНИГУ имени Чернышевского и сотрудники парка «Россия — моя история» рассказали, связан ли инцидент в Вольске, где подросток с топором напал на девочку и пытался поджечь школу, с компьютерными играми, а также может ли погружение в виртуальную реальность к такому привести.

- Вопрос технологий в том, как мы их будем применять. Создаются специальные программы по образовательным предметам. Не выходя из класса, можно получить лабораторию для обучения. В каком-то плане даже минимизировать затраты. Ребенок не должен быть оторван от общества, школы, семьи, а вот когда он вылетает из взаимодействия, то выходит в деструктив, — объяснила Людмила Россенко, заведующая отделом перспективного развития исторического парка «Россия — моя история».

Этот фестиваль покажет родителям, что компьютерные игры несут пользу. А также научит, как взаимодействовать с ребенком, у которого есть такое увлечение.

- Мы надеемся, у нас это получится, — сказала Людмила Россенко.

На пресс-конференции было отмечено, что для поколения 30+ такие технологии в новинку и здесь имеют место стереотипы.

- Надеемся, что фестиваль станет местом, где родители будут понимать своих детей. Мы попробуем поиграть в них и, может, кто-то из взрослых разделит увлечение ребенка, — добавила Софья Тихонова, профессор СНИГУ имени Чернышевского.

Однако спикеры отметили, что оценить вред или пользу игр тяжело без исследований. Методы этой специфической темы пока не отработаны.

На третий день фестиваля эксперты обсудят, насколько игры формируют представление ребенка об истории. Ведь, как известно, сюжеты отечественных и западных производителей могут разниться.

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ИСТОЧНИК KP.RU