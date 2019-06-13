Сегодня в Саратове продолжат ремонтировать три улицы
Продолжается укладка асфальта
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Сегодня, 13 июня, рабочие продолжают приводить в порядок улицы Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, запланирована подготовка Вольской для дальнейшей асфальтировки.
Кроме того, новое покрытие укладывают на 2-й Садовой улице, а именно участках от Чернышевского до Астраханской, от Степана Разина до Большой Садовой и от Политехнической до областной больницы и Елшанской.
Кроме того, на 2-й Садовой улице уже уложено около 20 тыс. кв. м асфальта.
ИСТОЧНИК KP.RU