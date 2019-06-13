В Саратове поймали осквернивших памятник Борцам революции школьников-вандалов
Вчера, 12 июня, в 12:30 от 25-летнего гражданина в отдел полиции Октябрьского района поступило сообщение, что неизвестные изуродовали сквер Борцов Революции 1905 года и постаменты памятника, расположенные на 2-й Садовой улице, 23а.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, осмотр места показал, что монумент изрисован надписями и кругами белого цвета.
Выяснилось, что за этим стоят два семиклассника и два девятиклассника. На их матерей составили протоколы, которые направили в комиссию по делам несовершеннолетних.
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ИСТОЧНИК KP.RU