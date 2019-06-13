2019-06-13T13:55:20+03:00
Общество

В Саратове пройдет фестиваль компьютерных игр

Участники смогут провести собственное историческое исследование
Дарья Вострикова
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В пресс-центре "КП-Саратов" обсудили компьютерные игрыВ пресс-центре "КП-Саратов" обсудили компьютерные игрыФото: Дарья Вострикова
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С 20 по 22 июня в Саратове, в парке «Россия — моя история», пройдет первый научно-популярный фестиваль «Игровая история/HiStoryGaming».

- Идеей этого неформатного мероприятия, связывающего науку с субкультурой, мы обязаны молодежи, нашим студентам. Это исторические компьютерные игры, реконструкция. Мы сделаем формат, в котором гости увидят работу исследователей, послушают доклады. Формат — открытой развлекательной науки, — рассказала на пресс-конференции в «КП-Саратов» Софья Тихонова, профессор СНИГУ имени Чернышевского.

Денис Артамонов, кандидат исторических наук, доцент СНИГУ отметил, что по исследованиям ВЦИОМ до 86% россиян считают знание истории необходимым.

- Нам интересно, какую историю знают граждане. Мы узнали, что в мире есть научные школы, где изучают влияние компьютерных игр, один из разделов которого — исторические игры. Мы познакомились с исследователями из Беларуси, Санкт-Петербурга, — отметил Денис Артамонов.

Он сказал, что обычно взрослое поколение негативно относится к компьютерным играм, однако сейчас это часть нашей жизни и для понимания молодежи педагогическому составу тоже будет не лишним пройти игру.

Предполагается, что гостями фестиваля станут представители научной молодежи, студентов, магистрантов, подростков, а в первый день мероприятия — исследователей. Организаторы хотели бы, чтобы участники не просто играли, а по примерам европейских стран занимались исследованиями.

- Один день будет научный, второй — фестивальный, с розыгрышами призов, квестами, квизами, интерактивными площадками, третий — экспертный, где пройдет обсуждение тем реконструкции исторических миров и применении современных технологий в обучении, — сказала Людмила Россенко, заведующая отделом перспективного развития исторического парка «Россия — моя история».

В социальной сети «ВКонтакте» есть группа, посвященная фестивалю, где уже можно узнать информацию. В ближайшее время будет опубликована подробная программа фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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