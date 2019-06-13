Увек назвали самым историческим районом России
Увек — поселок в Заводском районе Саратова — на общероссийском уровне назвали самым историческим районом.
В рамках всероссийской акции Общественной палаты РФ портал министерства культуры и фонд «Перспектива» разработали путеводитель по сельскому туризму под названием «Пять самых привлекательных сел России», туда и попал Увек.
Он удостоился такой чести из-за того, что там можно найти объекты разных эпох, начиная каменным веком и заканчивая Средневековьем. Увек также является одним из крупнейших городов Золотой Орды.
Напомним, каждый год здесь проводят фестиваль исторической реконструкции.
Также в пятерку «самых привлекательных сел» попали Вятское Ярославской области, Эссо Камчатского края, Варзуга и Териберка Мурманской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU