Увек назвали самым историческим районом России

СЕГОДНЯ 09:30 2019-06-13T09:30:47+03:00

Он попал в список, составленный порталом министерства культуры РФ

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Увек — поселок в Заводском районе Саратова — на общероссийском уровне назвали самым историческим районом.

В рамках всероссийской акции Общественной палаты РФ портал министерства культуры и фонд «Перспектива» разработали путеводитель по сельскому туризму под названием «Пять самых привлекательных сел России», туда и попал Увек.

Он удостоился такой чести из-за того, что там можно найти объекты разных эпох, начиная каменным веком и заканчивая Средневековьем. Увек также является одним из крупнейших городов Золотой Орды.

Напомним, каждый год здесь проводят фестиваль исторической реконструкции.

Также в пятерку «самых привлекательных сел» попали Вятское Ярославской области, Эссо Камчатского края, Варзуга и Териберка Мурманской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU