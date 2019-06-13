2019-06-13T09:30:47+03:00
Общество

Увек назвали самым историческим районом России

Он попал в список, составленный порталом министерства культуры РФ
Ольга Симонова
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Фото: ukekfest.ru/galleryФото: ukekfest.ru/gallery
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Увек — поселок в Заводском районе Саратова — на общероссийском уровне назвали самым историческим районом.

В рамках всероссийской акции Общественной палаты РФ портал министерства культуры и фонд «Перспектива» разработали путеводитель по сельскому туризму под названием «Пять самых привлекательных сел России», туда и попал Увек.

Он удостоился такой чести из-за того, что там можно найти объекты разных эпох, начиная каменным веком и заканчивая Средневековьем. Увек также является одним из крупнейших городов Золотой Орды.

Напомним, каждый год здесь проводят фестиваль исторической реконструкции.

Также в пятерку «самых привлекательных сел» попали Вятское Ярославской области, Эссо Камчатского края, Варзуга и Териберка Мурманской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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