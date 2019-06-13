Водитель из Питерки задолжал алименты жене и ребенку
В Питерском районе Саратовской области судебные приставы открыли исполнительное производство в отношении должника по алиментам.
Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, мужчина должен был содержать супругу до того, как их ребенку исполнится три года.
Решения суда гражданин не исполнял и накопил долг в сумме 30 тыс. рублей.
Помимо этого, гражданин должен был впоследствии платить деньги на содержание уже самого ребенка, но это он делать не спешил.
В общей сложности мужчина задолжал 120 тыс. рублей.
Приставы установили, что должник работает водителем у индивидуального предпринимателя. В фирму было направлено постановление об удержании части дохода мужчины. Также ему запретили совершать сделки с личным автомобилем.
Так как гражданин как раз собирался продавать машину, то он погасил долг.
ИСТОЧНИК KP.RU