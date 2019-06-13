Водитель из Питерки задолжал алименты жене и ребенку

СЕГОДНЯ 09:14 2019-06-13T13:46:14+03:00

Ему пришлось погасить долг, чтобы продать машину

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В Питерском районе Саратовской области судебные приставы открыли исполнительное производство в отношении должника по алиментам.

Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, мужчина должен был содержать супругу до того, как их ребенку исполнится три года.

Решения суда гражданин не исполнял и накопил долг в сумме 30 тыс. рублей.

Помимо этого, гражданин должен был впоследствии платить деньги на содержание уже самого ребенка, но это он делать не спешил.

В общей сложности мужчина задолжал 120 тыс. рублей.

Приставы установили, что должник работает водителем у индивидуального предпринимателя. В фирму было направлено постановление об удержании части дохода мужчины. Также ему запретили совершать сделки с личным автомобилем.

Так как гражданин как раз собирался продавать машину, то он погасил долг.

ИСТОЧНИК KP.RU