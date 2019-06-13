2019-06-13T09:05:39+03:00
Происшествия

В Энгельсском районе на мусорку выбросили минометный снаряд

Его нашли во время сортировки отходов [фото]
Екатерина Семенова
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На мусоросортивочный комплекс вызвали спасателейНа мусоросортивочный комплекс вызвали спасателей
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На мусороперерабатывающем комплексе в Энгельсе утром 13 июня был обнаружен минометный снаряд.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном операторе, опасный предмет увидел во время визуального осмотра сотрудник АО «Управление отходами».

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Срочно работа мусоросортировочного комплекса была остановлена, на место ЧП прибыли оперативные службы.

Был выявлен мусоровоз, который доставил снаряд на сортировку. Это удалось сделать благодаря введенной на предприятии системе учета и контроля. Оказалось, что привезли его из Энгельсского района.

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- На комплексах внедрена система учета всего поступающего мусора. Наши специалисты внимательно обследуют площадки для приемки ТКО на предмет отходов, повышенного класса опасности. Это не первый случай обнаружения боеприпасов и оружия, в частности находили патроны, — заявил заместитель директора саратовского филиала АО «Управление отходами» Сергей Евстегнеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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