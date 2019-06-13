В Энгельсском районе на мусорку выбросили минометный снаряд
На мусороперерабатывающем комплексе в Энгельсе утром 13 июня был обнаружен минометный снаряд.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном операторе, опасный предмет увидел во время визуального осмотра сотрудник АО «Управление отходами».
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Срочно работа мусоросортировочного комплекса была остановлена, на место ЧП прибыли оперативные службы.
Был выявлен мусоровоз, который доставил снаряд на сортировку. Это удалось сделать благодаря введенной на предприятии системе учета и контроля. Оказалось, что привезли его из Энгельсского района.
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- На комплексах внедрена система учета всего поступающего мусора. Наши специалисты внимательно обследуют площадки для приемки ТКО на предмет отходов, повышенного класса опасности. Это не первый случай обнаружения боеприпасов и оружия, в частности находили патроны, — заявил заместитель директора саратовского филиала АО «Управление отходами» Сергей Евстегнеев.
ИСТОЧНИК KP.RU