В Энгельсском районе на мусорку выбросили минометный снаряд

СЕГОДНЯ 08:47 2019-06-13T09:05:39+03:00

Его нашли во время сортировки отходов [фото]

Изменить размер текста: A A

На мусороперерабатывающем комплексе в Энгельсе утром 13 июня был обнаружен минометный снаряд.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном операторе, опасный предмет увидел во время визуального осмотра сотрудник АО «Управление отходами».

.

Срочно работа мусоросортировочного комплекса была остановлена, на место ЧП прибыли оперативные службы.

Был выявлен мусоровоз, который доставил снаряд на сортировку. Это удалось сделать благодаря введенной на предприятии системе учета и контроля. Оказалось, что привезли его из Энгельсского района.

.

- На комплексах внедрена система учета всего поступающего мусора. Наши специалисты внимательно обследуют площадки для приемки ТКО на предмет отходов, повышенного класса опасности. Это не первый случай обнаружения боеприпасов и оружия, в частности находили патроны, — заявил заместитель директора саратовского филиала АО «Управление отходами» Сергей Евстегнеев.

ИСТОЧНИК KP.RU