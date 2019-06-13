В Саратове юноша украл из магазина две бутылки коньяка золотой выдержки

СЕГОДНЯ 08:43 2019-06-13T09:02:10+03:00

Алкогольный гурман во всем признался

Изменить размер текста: A A

Вчера, 12 июня, в отдел полиции Ленинского района обратился товаровед магазина, расположенного на Одесской улице Саратова с заявлением о краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, неизвестный унес с полок две бутылки коньяка золотой выдержки.

По подозрению в краже задержан 20-летний безработный парень, которого уже привлекали к уголовной ответственности.

Он во всем признался. По делу проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU