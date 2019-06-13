В Саратове юноша украл из магазина две бутылки коньяка золотой выдержки
Алкогольный гурман во всем признался
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Вчера, 12 июня, в отдел полиции Ленинского района обратился товаровед магазина, расположенного на Одесской улице Саратова с заявлением о краже.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, неизвестный унес с полок две бутылки коньяка золотой выдержки.
По подозрению в краже задержан 20-летний безработный парень, которого уже привлекали к уголовной ответственности.
Он во всем признался. По делу проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU