В Балакове посетитель магазина отобрал у женщины кошелек

СЕГОДНЯ 08:40 2019-06-13T08:58:33+03:00

Похищенные деньги он потратил на себя

Изменить размер текста: A A

Вчера, 12 июня, в 18:55 в отдел полиции Балаковского района поступило заявление от 54-летней местной жительницы.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 7 июня в 00:45 в магазине «Продукты», расположенном на улице Саратовское шоссе, неизвестный отобрал у женщины кошелек. В аксессуаре лежало почти 2 тыс. рублей и три банковских карты.

Предполагаемого преступника доставили в отдел. Им оказался 19-летний рецидивист из поселка Духовницкое.

Он рассказал, что потратил деньги на себя, а карточки выбросил.

На юношу завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU