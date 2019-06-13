В Балакове посетитель магазина отобрал у женщины кошелек
Похищенные деньги он потратил на себя
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Вчера, 12 июня, в 18:55 в отдел полиции Балаковского района поступило заявление от 54-летней местной жительницы.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 7 июня в 00:45 в магазине «Продукты», расположенном на улице Саратовское шоссе, неизвестный отобрал у женщины кошелек. В аксессуаре лежало почти 2 тыс. рублей и три банковских карты.
Предполагаемого преступника доставили в отдел. Им оказался 19-летний рецидивист из поселка Духовницкое.
Он рассказал, что потратил деньги на себя, а карточки выбросил.
На юношу завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU