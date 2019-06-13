Безработный в Петровске пойдет под суд за коммерческий подкуп
В Петровске в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя. Его обвиняют в покушении на коммерческий подкуп.
- Безработный мужчина 26 апреля предложил директору ООО «Бизнес-Комплекс» 11 тыс. рублей. За эту сумму он хотел, чтобы руководитель фирмы написал в его трудовую книжку, что он работал в компании слесарем, хотя такого не было, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Однако осуществить свой план у гражданина не получилось, его задержала полиция.
Прокурор Петровского района утвердил обвинительное заключение, и дело направлено в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU