Безработный в Петровске пойдет под суд за коммерческий подкуп

СЕГОДНЯ 08:36 2019-06-13T08:36:59+03:00

Мужчина просил директора фирмы написать ему в трудовой, что он работал слесарем

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В Петровске в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя. Его обвиняют в покушении на коммерческий подкуп.

- Безработный мужчина 26 апреля предложил директору ООО «Бизнес-Комплекс» 11 тыс. рублей. За эту сумму он хотел, чтобы руководитель фирмы написал в его трудовую книжку, что он работал в компании слесарем, хотя такого не было, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Однако осуществить свой план у гражданина не получилось, его задержала полиция.

Прокурор Петровского района утвердил обвинительное заключение, и дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU