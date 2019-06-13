В Ершове задержали мужчину с бутылкой пороха

СЕГОДНЯ 08:32 2019-06-13T08:53:26+03:00

На него завели уголовное дело

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В минувший вторник, 11 июня, в 15:45 полицейские задержали у дома №10 на улице Космонавтов в Ершове 37-летнего местного жителя.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, у него изъяли пластиковую бутылку объемом 0,5 литра в которой лежало рассыпчатое вещество темного цвета.

Взрывотехническая судебная экспертиза показала, что гражданин хранил у себя 154,5 грамма пороха.

На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU