В Ершове задержали мужчину с бутылкой пороха
На него завели уголовное дело
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В минувший вторник, 11 июня, в 15:45 полицейские задержали у дома №10 на улице Космонавтов в Ершове 37-летнего местного жителя.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, у него изъяли пластиковую бутылку объемом 0,5 литра в которой лежало рассыпчатое вещество темного цвета.
Взрывотехническая судебная экспертиза показала, что гражданин хранил у себя 154,5 грамма пороха.
На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU