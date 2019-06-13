На проспекте 50 лет Октября ночью насмерть сбили неизвестного мужчину
Его личность устанавливают [видео]
На Стрелке сбили пешехода.
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Поздно вечером 12 июня в Саратове был насмерть сбит мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД, авария произошла в 22:55 напротив дома №13 по проспекту 50 лет Октября, в районе Стрелки.
По предварительным данным, 22-летний водитель ВАЗ-2112 сбил пешехода. Мужчина от полученных травм скончался, его личность устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU