Саратовцам рассказали о настоящем пломбире

СЕГОДНЯ 19:03 2019-06-12T19:03:14+03:00

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Специалисты Роспотребнадзора по Саратовской области дали рекомендации о выборе мороженого.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, ледяное лакомство пользуется повышенном спросом во время жары.

Потребителям рекомендуется обратить внимание на внешний вид мороженого: упаковка должна быть целой, с четкой маркировкой. Иней свидетельствует о неправильном хранении.

В состав качественного продукта должны входить только молочные продукты, сахар, стабилизаторы, а также допускаются добавки в виде фруктов, ягод, орехов, какао, шоколада и прочих. Если мороженое изготовлено из заменителей молочного жира, то это обязательно указывается на упаковке, при этом не допускается название: «Молочное», «Сливочное» или «Пломбир».

Также закаленное мороженое хранится при температуре от -18 градусов сроком до полугода. Мягкое мороженое хранению не подлежит и реализуется сразу.

ИСТОЧНИК KP.RU