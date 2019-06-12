Саратовцам рассказали о настоящем пломбире
Специалисты Роспотребнадзора по Саратовской области дали рекомендации о выборе мороженого.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, ледяное лакомство пользуется повышенном спросом во время жары.
Потребителям рекомендуется обратить внимание на внешний вид мороженого: упаковка должна быть целой, с четкой маркировкой. Иней свидетельствует о неправильном хранении.
В состав качественного продукта должны входить только молочные продукты, сахар, стабилизаторы, а также допускаются добавки в виде фруктов, ягод, орехов, какао, шоколада и прочих. Если мороженое изготовлено из заменителей молочного жира, то это обязательно указывается на упаковке, при этом не допускается название: «Молочное», «Сливочное» или «Пломбир».
Также закаленное мороженое хранится при температуре от -18 градусов сроком до полугода. Мягкое мороженое хранению не подлежит и реализуется сразу.
ИСТОЧНИК KP.RU