В Пугачеве пропал старик в калошах на меху
Его ищут уже шесть дней
Бабкен Папахчан
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В Пугачеве Саратовской области ищут пропавшего без вести Бабкена Папахчана.
Как сообщили «КП-Саратов» в поисковом отряде «Лиза Алерт», 85-летний мужчина пропал 7 июня.
Рост мужчины 160 см, у него худощавое телосложение, седые волосы, карие глаза, щетина. Известно, что Бабкен Папахчан разговаривает с акцентом.
На момент пропажи был одет в теплую темно-синюю рубашку в белую крапинку, с длинным рукавом. А также трико, пенно-резиновые калоши с мехом и темно-серую кепку. При себе имел алюминиевую трость.
ИСТОЧНИК KP.RU