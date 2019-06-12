В Пугачеве пропал старик в калошах на меху

СЕГОДНЯ 16:02 2019-06-12T16:02:40+03:00

Его ищут уже шесть дней

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В Пугачеве Саратовской области ищут пропавшего без вести Бабкена Папахчана.

Как сообщили «КП-Саратов» в поисковом отряде «Лиза Алерт», 85-летний мужчина пропал 7 июня.

Рост мужчины 160 см, у него худощавое телосложение, седые волосы, карие глаза, щетина. Известно, что Бабкен Папахчан разговаривает с акцентом.

На момент пропажи был одет в теплую темно-синюю рубашку в белую крапинку, с длинным рукавом. А также трико, пенно-резиновые калоши с мехом и темно-серую кепку. При себе имел алюминиевую трость.

ИСТОЧНИК KP.RU