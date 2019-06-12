2019-06-12T13:34:59+03:00
Происшествия

У села Терса в ДТП пострадали четверо взрослых и двое детей

Столкнулись ВАЗ-2106 и Kia [ajnj]
Екатерина Семенова
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Фото Саратовской областной службы спасенияФото Саратовской областной службы спасения
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В Вольском районе Саратовской области в столкновении двух авто пострадали шесть человек, среди которых двое детей.

Как сообщили «КП-Саратов», авария произошла у поворота на село Терса трассы Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград.

Там столкнулись автомобили ВАЗ-2106 под управлением 23-летнего водителя и Kia Ceed под управлением 37-летнего водителя. В салоне иномарки находились четыре человека, в том числе двое детей 11 и 9-ти лет. Все они приехали из Стерлитамака (Башкортостан).

На месте работали областные спасатели, которые извлекли шестерых пострадавших.

Фото Саратовской областной службы спасения

Фото Саратовской областной службы спасения

Женщина и ребенок из иномарки были госпитализированы, остальным помощь была оказана на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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