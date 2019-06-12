У села Терса в ДТП пострадали четверо взрослых и двое детей
В Вольском районе Саратовской области в столкновении двух авто пострадали шесть человек, среди которых двое детей.
Как сообщили «КП-Саратов», авария произошла у поворота на село Терса трассы Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград.
Там столкнулись автомобили ВАЗ-2106 под управлением 23-летнего водителя и Kia Ceed под управлением 37-летнего водителя. В салоне иномарки находились четыре человека, в том числе двое детей 11 и 9-ти лет. Все они приехали из Стерлитамака (Башкортостан).
На месте работали областные спасатели, которые извлекли шестерых пострадавших.
Фото Саратовской областной службы спасения
Женщина и ребенок из иномарки были госпитализированы, остальным помощь была оказана на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU