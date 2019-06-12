Жители поселка Пробуждение неделю сидят без воды из-за дачников
Напора не хватает из-за полива огородов
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Жители поселка Пробуждение Энгельсского района пожаловались на дачников.
Как сообщили «КП-Саратов» местные жители в соцсети, больше недели в поселке фактически нет воды.
- Для того чтоб воды в чайник набрать нужно дождаться ночи, и раньше 00:30 воды можно не ждать, а про искупаться это я вообще молчу. В 6 утра воды опять уже нет, – написал возмущенный горожанин в группе «Саратов онлайн».
Причину этого он видит в том, что дачники, чьи участки расположены поблизости, целый день поливают огороды.
ИСТОЧНИК KP.RU