Жители поселка Пробуждение неделю сидят без воды из-за дачников

СЕГОДНЯ 15:23 2019-06-12T15:23:19+03:00

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Жители поселка Пробуждение Энгельсского района пожаловались на дачников.

Как сообщили «КП-Саратов» местные жители в соцсети, больше недели в поселке фактически нет воды.

- Для того чтоб воды в чайник набрать нужно дождаться ночи, и раньше 00:30 воды можно не ждать, а про искупаться это я вообще молчу. В 6 утра воды опять уже нет, – написал возмущенный горожанин в группе «Саратов онлайн».

Причину этого он видит в том, что дачники, чьи участки расположены поблизости, целый день поливают огороды.

ИСТОЧНИК KP.RU